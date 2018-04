Stiri pe aceeasi tema

- Plajele din sudul Litoralului sunt pregatite pentru primirea turistilor care vor sa-si petreaca minivacanta de 1 Mai pe tarmul Marii Negre, anunta Administratia Nationala 'Apele Romane' (ANAR). Activitatile de pregatire a plajelor au fost demarate la 20 februarie 2018 si pana la 16 aprilie…

- Prin ordinul prefectului nr.176/2018, o comisie alcatuita din reprezentanți ai CNMPN Remin Baia Mare, SC Conversmin, Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești al Județului Maramureș, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Comisariatului Județean al Garzii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu vizeaza, in intervalul 16 martie, ora 14:00 – 17 martie, ora 12:00, raurile din bazinul hidrografic Olt (sector…

- Satul in care printul Charles are o proprietate este izolat de drumul rupt Circulatia se defasoara îngreunat din cauza ploilor din ultima perioada pe drumurile nationale 11B si 13E, între Valea Seaca si Casinu, respectiv între localitatile covasnene Araci si Vâlcele.…

- Paraul Cormos a depasit, in cursul zilei de marti, cota de pericol in zona Baraolt, unde au fost inundate mai multe terenuri agricole, iar cotele paraului Varghis si ale raului Olt sunt in crestere, a informat conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna. Directorul institutiei, ing.…

- Echipajele Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna au intervenit marti seara pentru evacuarea apei din subsolurile mai multor case inundate in municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Tolvaj, inundatii au avut loc si in localitatea…

- Cinci centre balneare din judetul Covasna, construite prin proiectul „Drumul apelor minerale”, au fost vizitate anul trecut de peste 20.000 de turisti, iar administratorii acestora se asteapta ca numarul vizitatorilor sa creasca in urma punerii in functiune a unor camere saline. „Noutatea acestui an…