- Meteorologul ANM Oana Paduraru a vorbit la Realitatea PLUS despre evoluția temperaturilor pentru urmatoarea perioada: "Sunt temperaturi negative, cea mai scazuta temperatura a fost -23 de grade la Miercurea Ciuc. In nopțile urmatoare ne așteptam la temperaturi scazute, mai ales noaptea de luni spre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat luni dimineața prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie 2020- 03 ianuarie 2021. Astfel, in aproape toate zonele țarii, vremea de Craciun va fi mai calda decat normalul acestei perioade. In primele zile din intervalul 21 – 27 decembrie 2020,…

- Lucian Claudiu Rus este noul procuror sef al Serviciului Teritorial DNA Timișoara. El a fost delegat pentru aceasta pozitie pentru o perioada de sase luni. Rus vine la Timisora de la DNA Oradea. Secția pentru procurori a CSM a hotarat, astazi, delegarea lui Lucian Claudiu Rus, pe o perioada determinata…

- Supravegherea infecțiilor respiratorii acute, realizata de Direcția de Sanatate Publica in timpul fiecarui sezon de iarna, arata ca in saptamana 23-29 noiembrie a.c. in județul Suceava au fost raportate 296 de cazuri de infecții ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și 83 de pneumonii. In ...

- Vaccinarea contra gripei sezoniere continua in Mehedinti pt cei cu riscuri Foto: Arhiva. Medicii de familie continua în Mehedinti campania de vaccinare antigripala a persoanelor predispuse unor riscuri medicale ridicate. Aproape 13.000 de persoane de peste 65 de ani, cu multe cu boli cronice,…

- Noiembrie a inceput cu vreme blanda de toamna și valori termice ridicate pentru aceasta perioada. Insa, in zilele urmatoare, o masa de aer rece va aduce o scadere a temperaturilor. Maine și poimaine, vremea va ramane frumoasa și mult mai calda decat in mod obișnuit, in aceasta perioada a anului, mai…

- Spitalele COVID din Timisoara primesc 85 de concentratoare de oxigen, destinate ingrijirii pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 si care dezvolta simptome respiratorii moderate sau severe, primele ajungand deja la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes". Aparatele realizeaza o separare a oxigenului…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, 22 octombrie, ordonanta de urgenta care prevede ca persoanele care au fost confirmate cu noul coronavirus si care sunt asimptomatice si cele simptomatice fara comorbiditati vor fi tratate la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie. Medicul Virgil…