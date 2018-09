Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure au avut loc, joi dimineata, in zona seismica Vrancea, unul la o adancime de 70 de kilometri si altul la o adancime de doar 22 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, primul cutremur, de 2,2 grade pe scara…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca, sambata, in județul Vrancea s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter.Seismul s-a produs la ora 13.46, la adancimea de 30 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- UPDATE: Un cutremur cu magnitudinea de 3,1, s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea. Acesta fiind al doilea pe ziua de azi. Cutremur a avut loc la o adancime de 73 de kilometri. Un cutremur de 2.5 grade pe Richter a avut in miercuri dimineata, la ora 5,500 in zona seismica Vrancea.…

- Trei cutremure s-au produs joi in zona seismica Vrancea. Cel mai recent a avut loc la ora 20.51 și a avut 3 grade pe Richter, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „In ziua de 12/07/2018 la ora 20:51:31 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Trei cutremure au fost inregistrate astazi (sambata), potrivit site-ului Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Unul s-a produs in Vrancea, iar doua in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Cel mai mare a avut 3,1 grade pe Richter. Primul seism…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca un cutremur s-a produs, vineri, la ora 10:42:47, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 3.2 pe scara Richter si a fost inregistrat la adancimea de 123 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs duminica, la ora locala 0:40, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la o adancime de 116 kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).…

