Ieri, a doua ieşire a grefierilor prahoveni în stradă Personalul din sistemul judiciar ameninta cu blocarea activitatii in 2020 F. T. Ieri, grefierii de la mai multe instante din Prahova au protestat pentru a doua oara in cursul acestei saptamani, alaturandu-se, astfel, celor peste 6000 de colegi din intreaga tara. Acest protest – care are loc in rastimp de numai trei zile – este motivat, potrivit unui comunicat al Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasteral, nu numai de taierea asa ziselor pensii speciale, ci si de “anuntul conform caruia baza de calcul a sporurilor se modifica si, implicit, apar pierderi salariale cuprinse intre 250 de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

