Ieri, 20 noiembrie 2019, la Școala Gimnazială „Ioan Mihu” din Vinerea a luat ființă Cercul „Cultul Eroilor” In cursul zilei de ieri, 20 noiembrie 2019, la Școala Gimnaziala „Ioan Mihu” din localitatea Vinerea a avut loc un eveniment plin de semnificații cultural-istorice: inființarea Cercului „Cultul Eroilor” din aceasta instituție de invațamant. Momentul a fost cu atat mai important cu cat acesta a avut loc in anul sarbatoririi a 100 de ani de la inființarea școlii și in preajma sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei, la 1 Decembrie 2019. Activitatea a fost organizata cu sprijinul: directorului adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 3, profesoara Laura Teban, a profesorilor: Dumbravescu Nicolae, Sibișan… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

