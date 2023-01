Stiri pe aceeasi tema

- Baza de Tratament și Agrement de la Ocna Mureș, Alba, construita de la zero dupa o investiție de aproape 8 milioane de euro, este tot mai aproape de inaugurare. Autoritațile au finalizat recepția obiectivului.

- FOTO VIDEO Complexul balnear de la Ocna Mureș este FINALIZAT. Primaria a facut recepția lucrarii. Cand va fi deschis pentru public Complexul Balnear de la Ocna Mureș, investiție in valoare de circa 7 milioane de euro, a fost finalizat. Recepția Bazei de Tratament și Agrement de la Ocna Mureș s-a incheiat…

- In cursul dimineții de astazi, 18 ianuarie 2023, Consiliul Județean Alba a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru Transalpina de Apuseni. „Maine, in jurul pranzului are loc predarea de amplasament, alaturi de toți deținatorii de utilitați. Așa cum am anunțat la finele anului trecut, in a doua…

- Pana la urma, nu a existat nicio minune divina pentru șase est-europeni care au fost reținuți in luna aprilie pentru ca s-au ascuns intr-o vila din Mengwi, renumiți ca fiind grupul recalcitrant care pretindea ca casa este un dar de la Dumnezeu. Cinci dintre cei șase – toți din Republica Moldova au fost…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat finalizarea lucrarilor de construcție la gradinița nr. 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava. Ion Lungu a precizat ca dotarile nu au putut fi realizate pana la data de 1 decembrie, respectiv cele pentru cantina, mobilier și instalațiile de climatizare.…

- Referitor la informațiile aparute in presa despre angajarile la Baza de tratament și agrement Ocna Mureș: – articolele aparute in presa (se fac angajari masive – 70 posturi la Baza de tratament și agrement Ocna Mureș) se refera de fapt la ORGANIGRAMA Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș și nicidecum…

- CNAIR a semnat miercuri contractul pentru “Proiectarea și execuția Autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 2A: Ogra – Campia Turzii, Lot 3: Chețani – Campia Turzii”, anunța compania intr-un comunicat de presa.