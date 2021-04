Ierarhii din Biserica Ținuturilor Cehe și Slovaciei reamintesc în pastorală importanţa credinţei: Sursă inepuizabilă de speranță „Credința este o inepuizabila de putere și speranța in vreme de boala și periclitare a vieții”, au evidentiat ierarhii din Biserica Ținuturilor Cehe și Slovaciei in pastorala de Pasti, conform basilica.ro Scrisoarea pascala face referire la contextul pandemic actual, care, spun ierarhii, „ne-a ajutat pe mulți dintre noi sa reflectam asupra rutinei vieții noastre zilnice și sa ințelegem cate momente rare și excepționale le-am considerat pana acum lumești și evidente”. Greutatile, bolile si provocarile din ultimul timp au ajutat sa percepem importanta credintei pentru viata noastra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

