Iepurasul de Pasti si voluntarii Asociatiei Suflete Deschise au oferit cadouri copiilor internati in spital, la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii au distribuit pachete cu alimente copiilor care provin din familii defavorizate din Timiș. Au dus 200 de pachete pentru acești copii, in perioada sarbatorilor de Paști, in diferite localitați din cel mai vestic județ al țarii.

- Seniorii de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Constanta au avut parte de o surpriza placuta zilele acestea. Cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Pasti, au primit cate un pachet cu materiale igienico sanitare si dulciuri."Ma bucur tare mult. Un gest frumos, "Nu credeam ca se mai gandete cineva si…

- Concertul de Paști al lui Andrea Bocelli a fost un moment superb pentru ca lumea sa se reuneasca și sa reflecte asupra perioadelor de incercare pe care le traim cu toții pe fondul pandemiei coronavirusului, scrie Today.com

- DGASPC Sector 3 dispune de un centru pentru gazduirea temporara a copiilor cu parinti internati in spitale ca urmare a infectarii cu COVID-19, anunta Agerpres."Chiar daca ne dorim sa nu fie nevoie de un astfel de spatiu, cel mai bine e sa fim pregatiti pentru orice situatie. Astfel, colegii…

- Deputatul Pro Romania Ioan Catalin Nechifor i-a solicitat duminica presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, ca in calitate sa de comandant suprem al Fortelor Armate sa fie de acord cu ''organizarea de indata'' la Suceava a unui spital militar de campanie pentru pacientii cu COVID-19,…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania, fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. Potrivit…

- Doi minori arestati pentru agresarea unui batran din Albeni vor petrece Pastele acasa dupa ce o instanta de judecata i-a lasat in libertate. Initial, pe numele lor fusesera emise mandate pe o perioada de 11 zile, care fusesera confirmate si la Tribun...

- Oamenii legii au inceput deja sa stea de vorba cu parinții celor 20 de copii, care susțin ca directoarea școlii incearca sa mușamalizeze cazul. Parintele unui copil de la școala din Bragadiru povestește ca elevul avea stari de amețeala și de voma.”S-a dus cineva sa ia copilul și avea stari de amețeala,…