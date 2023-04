Stiri pe aceeasi tema

- Credem in iepuras Salvatorii constanteni au jucat rolul Iepurasului de Paste pentru 6 copii cu posibilitati reduse, din comuna Lumina., informeaza ISU Dobrogea. Astazi, am putut sa aducem un zambet pe chipurile unor micuti si ale mamelor acestora, greu incercati de soarta. A fost esential suportul pompierilor…

- La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu” s-a efectuat un nou transplant hepatic la un pacient de 14 ani, iar generozitatea unei familii care a acceptat donarea de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic de Urența București a salvat alte patru vieți.…

- Suspiciunile privind deportarile fortate ale unor copii ucraineni de catre Rusia vor fi investigate in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), au anuntat joi 45 de state membre ale acestui for, relateaza DPA.Cele 45 de tari, in consultare cu Kievul, au invocat ''mecanismul…

- Vineri, 24 februarie, cateva eva sute de ucraineni au manifestat pe bulevardul Aviatorilor din București, apoi in fața Ambasadelor Ucrainei și Rusiei, la implinirea unui an de la inceputul razboiului. Refugiații, printre care și mulți copii, au protestat fața de conflictul armat declanșat de Vladimir…

- Olya si Valera sunt doi copii de 10 si 15 ani din Ucraina. Cei doi sunt dansatori aerieni si au reusit sa impresioneze juratii cu prestatia lor si sa obtina un Golden Buzz la Romanii au talent 2023, de la Andra.Olya si Valera s au cunoscut la antrenamente, in urma cu trei ani. Antrenorul a vazut potentialul…

- Conform statisticilor inregistrate, pe parcursul anului 2022, in municipiul Iasi s-au inregistrat peste 7.507 nasteri, dintre care 3.811 baieti si 3.696 fete. Cele mai multe astfel de evenimente fericite au avut loc la inceputul anotimpului de vara si la inceputul anotimpului de toamna.

- 1.876 de copii cu dizabilitați au primit anul trecut certificate de incadrare in grad de handicap. Certificatele au fost eliberate de comisia pentru protecția copilului Suceava, la propunerea specialiștilor din cadrul Serviciului de evaluare complexa a copilului cu dizabilitați. Din cei 1.876 de ...

- Mai multi soldati americani au atacat politia germana in weekend la gara principala din orasul Nurnberg in sudul Germaniei, ranind un politist, a raportat luni politia germana, citata de agentia DPA.