Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea dobanzilor, problemele de termoficare, scaderea puterii de cumparare, dar si anunturile legate de cresterea taxelor incep sa se reflecte in prețurile apartamentelor vechi. Proprietarii lor publica anunturi cu preturi mai mici in iulie 2023, fata de iulie 2022, anunța Ziarul Financiar.…

- Continue reading Analiza imobiliara: Cluj-Napoca, in topul celor mai scumpe orașe din țara pe piața apartamentelor in Trimestrul II. Fața de acum doi ani, prețurile cerute sunt cu 30% mai mari at Info real.

- In prima parte a anului 2023 piața imobiliara din Romania a traversat o perioada extrem de tumultoasa. Prețurile pentru achiziționarea proprietaților a fluctuat extrem de mult iar singura ramura care a cunoscut o creștere constanta a prețului este cea a chiriilor.Se pare ca, pe langa teama romanilor…

- Piața imobiliara din Cluj-Napoca este cunoscuta pentru prețurile mari pe care le cer proprietarii care vand sau inchiriaza imobile. Cu toate acestea, se pare ca proprietarii din Cluj vor sa se faca remarcați la nivel național nu doar cu prețurile halucinant de mari. O noua „moda” a aparut pe piața imobiliara…

- Prețurile locuințelor au suferit creșteri majore in ultimii ani, susțin agenții imobiliare. Cu toate acestea, specialiștii se așteapta ca ele sa creasca in continuare, in ciuda stagnarii din prezent.

- Proprietarii chinezi isi pierd increderea in faptul ca locuinta este o modalitate eficienta de pastrare a bogatiei, subminand chiar si pietele ravnite precum Shanghai si punand presiune asupra autoritatilor pentru a gasi noi surse de crestere economica, s

- Piața imobiliara da primele semne de slabiciune. Chiriile au stagnat sau chiar au scazut ușor luna trecuta in marile orașe, in ciuda interesului care se menține ridicat. Sumele cerute de proprietari se mențin insa la un nivel mai mare decat in perioada similara de anul trecut.

- Piața imobiliara din Romania a inceput sa se stabilizeze, deși evoluția anuala a inregistrat o creștere de 1,7%, in opoziție cu evoluția pieței rezidențiale la nivelul Uniunii Europene.