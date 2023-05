Ieftiniri masive ale carburanţilor, care au coborât sub 6,4 lei. Motorina, mai ieftină decât benzina pentru prima dată în ultimii ani Pretul motorinei a coborat sub cel al benzinei pentru prima data in ultimii ani, dupa ce in octombrie 2022, dieselul era mai scump cu 1,5 lei/l. Si MOL si Rompetrol au redus cu aproximativ 10 bani pretul carburantilor, insa aceasta reducere corespunde celei efectuate joi de OMV Petrom si Lukoil, ceea ce inseamna ca in urmatoarele ore cele 2 companii vor efectua ieftiniri suplimentare. Principalele explicatii ale ieftinirilor efectuate sunt stocurile ridicate efectuate inainte de intrarea in vigoare a embargoului impus importurilor de produse petroliere din Rusia, pe 5 februarie, dar si reducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

