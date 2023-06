Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana, in transparența decizionala, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede limitarea pentru o perioada de 3 luni a adaosului comercial practicat de marile lanțuri alimentare la un numar de 14 produse alimentare de baza, au declarat surse guvernamentale pentru…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca perioada de incheiere a mediilor pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a si a XIII-a a fost prelungita pana la data de 16 iunie, la fel si perioada pentru inscriere la examenul de bacalaureat si evaluarea nationala. Guvernul a adoptat duminica, in…

- In conformitate cu Ordonanța de Urgența nr. 63 din 9 mai 2022, voucherele de alimente in valoare de 250 de lei sunt reduse sau eliminate pentru anumite categorii de romani, chiar daca aceștia sunt eligibili pentru a le primi. Masura afecteaza in special persoanele care parasesc țara, cei care primesc…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, miercuri, in debutul ședinței de guvern, oferta pentru profesorii aflați in greva. Prim-ministrul spune ca la ora 19 va avea o noua intalnire cu liderii de sindicat la care va afla daca profesorii sunt de acord cu propunerea Executivului. Aceasta cuprinde o majorare…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este administratorul operational al masurilor dezvoltate in sistemul informatic, avand dreptul de a utiliza sistemul informatic integrat — IMM RECOVER, in sensul colectarii, editarii si stocarii datelor cu privire la actiunile derulate prin intermediul…

- Guvernul anunta, luni seara, publicarea in Monitorul Oficial a O. Actul normativ a fost adoptat ”avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara in mod prudent pentru a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o maniera care sa asigure sustenabilitatea…

- Liderii celor trei partide ale Coaliției s-au intalnit la sediul Guvernului pentru a negocia reducerea cheltuielilor. La reuniune participa Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR). Actul normativ asupra caruia trebuie sa cada de acord cei trei lideri politici este un proiect…