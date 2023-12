Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui document pregatit de Executiv, de anul vom asista la o creștere a prețurilor la carburanți pentru ca vor crește accizele. Vorbim aici despre o creștere a accizelor in trei etape, ceea ce insemna ca intr-adevar prețurile la poma vor crește. Scumpirea se va vedea inca din prima zi a anului…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 9 noiembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftina cu 2 banuți, iar motorina cu 10 bani.

- Prețul la benzina și motorina a scazut din nou, ușor, comparativ cu prețul inregistrat in urma cu o saptamana la stațiile de alimentare din zona Turda-Campia Turzii. Conform monitorizarii TurdaNews, la benzina standard scaderea este de 3 bani pe litru, la majoritatea stațiilor, excepție facand stația…

- Vești bune pentru șoferi! In acest weekend, benzina și motorina s-au ieftinit ușor, dupa ce zilele trecute, prețurile lor au fost tot in scadere. Consiliul Concurenței a constatat, in urma unui studiu care reanalizeaza modul in care modificarile cotațiilor care se transmit in prețurile la pompa, ca…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru miercuri, 11 octombrie. Benzina se ieftinește cu 19 bani, iar motorina cu 11 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor achita 24,70 lei, iar pentru unul de motorina 24,15 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) continua sa stabileasca prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru ziua de maine, 11 octombrie, șoferii vor plati pentru litrul de benzina cu 19 bani mai puțin decat astazi, iar pentru cel la motorina cu 11 banuți mai puțin.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat prețurile la carburanți pentru maine, 3 octombrie. Astfel, șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu 18 bani mai puțin, iar pentru cel la motorina - cu 4 bani mai mult.

- Comparativ cu luna trecuta pentru un plin de 50 de litri de motorina platim mai mult acum cu 8 lei, iar pentru unul de benzina, cu aproximativ 4 lei mai mult.La multe stații din Capitala, un litru de motorina standard costa 7, 72 lei, iar un litru de benzina standard costa 7, 44 lei. De asemenea observam…