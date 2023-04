Stiri pe aceeasi tema

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a redus miercuri pretul motorinei cu 9 bani/l, acesta coborand la un nivel inferior celui de 7 lei/l pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina, releva datele analizate de Profit.ro. Un pret inferior celui…

- Benzina si motorina s-au scumpit la statiile PECO din Romania, vineri, 3 martie. Carburantii standard se comercializeaza cu preturi cuprinse intre 6.53 lei/l și 7.37 lei/l. Petrom are in București un preț al benzinei standard de 6,58 lei/litru. La unele benzinarii Mol prețul ajunge la 6,68 lei/litru,…

- In ultimele 10 zile, motorina s-a ieftinit cu 12 bani/l, iar benzina cu 4 bani/l in statiile OMV si Petrom, dupa ce in cele 2 saptamani premergatoare se scumpisera cu 24, respectiv 29 bani/l.In urma ieftinirilor de sambata, pretul motorinei standard din statiile Petrom, de 7,57-7,60 lei/l, este cu 2…

- OMV Petrom si Lukoil au ieftinit, surprinzator, motorina, cu numai o zi inaintea interzicerii importului de carburanti din Rusia Liderul pietei de distributie carburanti, OMV Petrom, a ieftinit surprinzator sambata, cu numai o zi inaintea intrarii in vigoare a embargoului impus de UE importului de…

- OMV Petrom, a majorat in acest weekend pretul benzinei cu 5 bani/l, dupa cele 4 scumpiri repetate la carburanti efectuate saptamana trecuta. Si concurenta a crescut preturile, in special la motorina, aliniindu-le la cele rezultate in urma miscarilor efectuate de liderului pietei vineri, releva date…

- Fata de ultima zi a anului trecut, in care a fost eliminata reducerea de 50 de bani convenita de Guvern si companii, dar si redusa acciza la nivelul minim UE, benzina s-a scumpit cu 49 de bani/l, iar motorina cu 51 de bani/l, in urma evolutiei cotatiilor internationale ale petrolului si produselor petroliere.…