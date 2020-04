Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) aanunțat, joi, un curs de referința de 4.8345 lei/euro, in ușoarascadere fața de cursul de miercuri, care a fost de 4.8367lei/euro.Tendința de apreciere a leului s-amenținut și fața de dolarul american. Cursul publicat de BNR joia fost de 4.4143 lei pentru un dolar.…

- Cursul de schimb al monedei nationale in raport cu moneda euro a ramas stabil, marti, in preajma maximului istoric, cu ajutorul Bancii Nationale, care a cotat euro la 4,8445 lei, dupa ce pe interbancar a ajuns la 4,85 lei. Maximul istoric, atins marti, 17 martie, este de 4,8448 lei.Leul a…

- Euro face un pas in fata la sfarsit de saptamana, fata de moneda nationala, iar dolarul creste destul de mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8174 de lei/unitate, o crestere de 0,04%. Dolarul american a crescut mai mult, din nou, fiind cotat de BNR la 4,3155…

- Vineri, 28 februarie, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, cel mai mare nivel anuntat vreodata de banca centrala. Miercuri, euro a scazut la 4.8057 lei. Joi, euro a urcat la 4.8086 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea…

- Leul moldovenesc iși continua deprecierea in raport cu cele mai importante valute de referința. Euro și dolarul s-au scumpit semnificativ in prima jumatate a saptamanii. Prețul dolarului a crescut cu 16 bani, iar euro s-a scumpit cu 10 bani in doua zile.

- CHIȘINAU, 7 feb - Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) anunțat pentru vineri, 7 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,43 lei, un euro – cu 19,17 lei, o hrivna ucraineana – cu 71 de bani, un leu romanesc – cu 4,02 lei moldovenești, iar o rubla ruseasca – cu 27 de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent.Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare…