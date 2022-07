Europa trebuie sa isi reduca drastic consumul de gaze naturale in lunile urmatoare, pentru a se pregati pentru ceea ce este posibil sa fie o „iarna lunga si dura”, a declarat luni directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaza Bloomberg. Chiar daca Uniunea Europeana a facut unele progrese in diversificarea surselor de aprovizionare dincolo de Rusia, principalul sau furnizor, orice viitoare livrari din aceasta tara sunt extrem de incerte, iar o oprire completa a livrarilor nu poate fi exclusa, a avertizat Fatih Birol. Acest avertisment vine intr-un moment in care canicula…