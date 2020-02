Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut marti 'incetarea ostilitatilor' intre Turcia si Siria in regiunea Idlib, evocand 'o schimbare extrem de ingrijoratoare in natura conflictului', informeaza France Presse.



Este necesara 'incetarea ostilitatilor inainte de o escaladare care sa duca la o situatie iesita complet de sub control', a declarat Guterres intr-o conferinta de presa.



'Suntem in special ingrijorati' sa vedem ca 'in prezent avem armata turca si armata siriana care se bombardeaza' in regiunea Idlib,…