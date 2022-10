IDK: TOP 10 piese hip-hop care m-au definit

Stiri pe aceeasi tema

- Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii tehnologice de calatorii, ofera date despre turiștii care viziteaza Romania in aceasta perioada de Halloween. Daca turiștii merg la Castelul Bran sau aleg petrecerile de Halloween din București, ramane un mister. Principalele 6 țari din care vin turiștii…

- Marți, 18 octombrie, a avut loc a X-a ediție a evenimentului anual al industriei berii ”Berea Face Cinste Romaniei”, derulat sub titlul „Mai mult decat bere. De la cereale la pahar – sinergii și provocari”. Conferința a fost imparțita in doua paneluri in care au fost dezbatute principalele teme din…

- Lansare-eveniment in industria muzicala din Romania! Andra este tatuatoare profesionista și are brațul plin de tatuaje, iar Smiley este un designer vestimentar creativ. Rolurile atipice ale celor doi artiști sunt ipostaze din videoclipul piesei „Doar vina ta”, prima piesa impreuna a celor mai importanți…

- Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa anunța debutul ediției cu numarul 4 a celui mai mare festival al saunelor din lume și unicul de acest fel din Romania – Sauna Fest 2022. Timp de 3 saptamani, intre 3 si 23 octombrie, saunele tematice Therme devin scena a peste 250 de reprezentații...…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) atrage atenția publica, la inceputul anului universitar, asupra creșterii semnificative a costurilor de trai ale studenților pe parcursul ultimelor luni și, totodata, asupra lipsei oricarei masuri din partea autoritaților statului pentru…

- Cateodata ii lasam pe alții sa scrie articole pe site-ul nostru. Oameni care știu mai bine cu ce se mananca unele subiecte sau oameni pe care noi ii apreciem foarte mult. Astazi, pentru ca am vrut sa vorbim despre hip-hop-ul romanesc, invitatul nostru pe virginradio.ro este DJ Undoo! Fara alte prezentari,…

- Dupa aproape trei luni de la primul perfomance al piesei pe scena celui mai mare festival de muzica hip-hop și trap – Beach, Please!, rareș și Arkanian lanseaza single-ul mult așteptat de toți fanii. „Nașpa” s-a bucurat de o susținere imensa in mediul online, reușind intr-un timp scurt sa adune zeci…