”Idiotul util” generalului! Guvernul Orban a avut ”Grinda” lui… La Cițu nu a mai fost nevioie, ca insuși premierul a facut pe ”Superman”. Și cum cutuma trebuia musai respectata și de catre actuala coaliție ”contra naturii”, iata ca in actualul Cabinet s-a trezit cooptat și Florin Roman! Cel care iși seducea electoratul ”sugandu-și burta”, ca sa dea bine […] The post ”Idiotul util” generalului! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, ministru interimar al Muncii și om de baza in „echipa caștigatoare” a lui Florin Cițu la Congresul PNL, a lansat un atac frontal la „Superman” in ziua in care a avut certitudinea ca nu mai prinde un post in Guvern. Mesajul-atac la adresa lui Cițu fost dat publicitații in momentul in care…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, lista cu propunerile de ministri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anuntului facut de Ciuca la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu – Ministerul Justitiei, Florin Roman – Ministerul Economiei, Catalin Predoiu…

- Prime Minister-designate Nicolae Ciuca announced on Friday the list of ministerial proposals for the National Liberal Party (PNL) portfolios in the new Cabinet. According to the announcement made by Nicolae Ciuca at the end of the PNL Executive Bureau, the proposals are: Alina Gorghiu - Ministry…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, lista cu propunerile de ministri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anuntului facut de Ciuca la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu – Ministerul Justitiei, Florin Roman – Ministerul Economiei, Catalin Predoiu…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, lista cu propunerile de ministri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anuntului facut de Ciuca la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu – Ministerul Justitiei, Florin Roman – Ministerul Economiei, Catalin Predoiu…

- Deputatul Ionel Danca, fost purtator de cuvant in Guvernul Orban si-a dat demisia, joi, din grupul parlamentar PNL, el urmand a activa ca neafiliat. Este al patrulea liberal care paraseste grupul PNL, dupa plecarea lui Ludovic Orban. Miercuri, si-au anuntat demisiile deputatii Ionel Stefan si Alexandru…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, merge, astazi, in Parlament, pentru votul de incredre, in ciuda faptului ca șansele ca noul Cabinet sa fie acceptat tind catre zero, dupa ce miniștrii propuși au fost respinși pe capete de comisiile de specialitate. Premierul demis și președinte al PNL, Florin Cițu,…

- National Liberal Party (PNL) deputy Florin Roman stated, on Tuesday, that the parties that ousted the Government are those that should find "the best solution" to install a new Cabinet. "The line [of the PNL] is the one announced by the party chairman. We've announced the designated Prime…