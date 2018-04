Stiri pe aceeasi tema

- Scolile britanice renunta la ceasurile de tip analog din salile de examen din cauza ca adolescentii nu sunt capabili sa citeasca ora, a anuntat Uniunea cadrelor didactice, citata de The Telegraph. Profesorii instaleaza acum ceasuri digitale, dupa ce...

- Profesorii instaleaza acum ceasuri digitale, dupa ce elevii s-au plans ca in timpul testelor nu reuseau sa citeasca ceasul in mod corect. Malcolm Trobe, de la Association of School and College Leaders (ASCL), a precizat ca tinerii spun ca s-au obisnuit cu dispozitivele digitale. "Generatia actuala nu…

- Scolile britanice renunta la ceasurile de tip analog din salile de examen din cauza ca adolescentii nu sunt capabili sa citeasca ora, a anuntat Uniunea cadrelor didactice, citata de The Telegraph.

- Scolile britanice renunta la ceasurile de tip analog din salile de examen din cauza ca adolescentii nu sunt capabili sa citeasca ora, a anuntat Uniunea cadrelor didactice, citata de The Telegraph, scrie News.ro.

- Asociatia Armelor de Foc (NRA) din SUA nu va sustine impunerea unor masuri care in vreun fel sa limiteze accesul la arme de foc in urma atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu decesul a 17 persoane, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Des criticati si neintelesi, adolescentii din generatia „Fulgi de nea“ sunt, de fapt, victime ale propriilor parinti. Incercarea excesiva de a-si proteja copiii ii transforma pe adulti in calaii personalitatii acestora.

- Sa recomanzi unor adolescenti o lista obligatorie de titluri de carti care ar trebui parcursa in vacanta, pentru cultura generala, reprezinta o provocare chiar si pentru profesorii de limba si literatura romana.

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,