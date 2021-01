Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a avut un atac de panica la Survivor Romania, in momentul in care trebuia sa intre in joc cu rivala sa de la Razboinici, in ediția de duminica, 24 ianuarie. Artista a izbucnit in lacrimi cand și-a amintit de bataia primita de la fostul ei iubit in urma cu cațiva ani. Aceasta a plans in…

- Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii ”Survivor Romania 2021”, ce a inceput sambata la Kanal D, are o iubita complet atipica fața de cele mai multe tinere de varsta ei. Cei doi apar in fotografii uluitoare impreuna, pe internet. Cum arata iubita lui Daniel Pavel, prezentatorul Survivor Romania 2021…

- Survivor Romania, reality show-ul de la Kanal D a dat startul in forța celui de al doilea sezon, care este in desfașurare deja de cateva saptamani. Nume celebre din showbiz-ul romanesc se intrec in competiția care ii ține cu sufletul la gura pe fanii concurenților, supuși la testul rezistenței fizice.…

- Survivor Romania 2021 a inceput de o saptamana, dar publicul și-a format deja pareri despre Faimoși și Razboinici, și-a descoperit preferații și i-a categorisit. Cei mai iubiți concurenți ai show-ului de la Kanal D sunt Culița Sterp și Jador. Roxana Nemeș este considerata de public drept cea mai frumoasa…

- La inceput de an fanii au parte de un nou sezon ”Survivor Romania”, in fiecare zi la Kanal D. Sezonul doi a adus nume importante din showbiz-ul romanesc in concurs, printre care și pe Alexandra Stan. Alaturi de ceilalți 11 concurenți, Alexandra face parte din echipa Faimoșilor, iar lucrurile deja incep…

- Sambata, 9 ianuarie, a avut loc prima emisiune a noului sezon din Survivor Romania, iar Alexandra Stan s-a facut de ras in finalul competiției pentru premii dupa o remarca la adresa adversarilor. Cum au reacționat cei prezenți, imediat dupa. Alexandra Stan, moment jenant la Survivor. Ce le-a spus la…

- Reality show-ul ”Survivor Romania” iși va surprinde placut publicul cu participanții din acest sezon. Artistul care a acceptat provocarea Kanal D pentru a pleca in lupta din Republica Dominicana. Surpriza la ”Survivor”. Artistul care a acceptat provocarea Kanal D Producatorii concursului de supraviețuire…

- Alexandra Stan și Amna merg la Survivor. Ce vedete masculine se alatura! Bucurie mare pentru fanii Survivor Romania. Postul de televiziune Kanal D a anunțat sezonul 2 al show-ului. Emisiunea se va filma in Republica Dominicana și va debuta anul viitor. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…