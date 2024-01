Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat, sambata seara, ca a „incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza” si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene „in centrul si sudul acestui teritoriu”.

- Armata israeliana se pregatește pentru operațiuni terestre in nordul Fașiei Gaza cu scopul de a pune capat atacurilor teroriste ale Hamas, dar experiențele din trecut ridica indoieli cu privire la succesul unei ofensive cu bocanci pe pamant.

- Cetatenilor americani ce aleg totusi sa nu paraseasca Libanul ambasada le recomanda in acelasi mesaj sa-si pregateasca planuri pentru situatii de urgenta.Ambasada americana monitorizeaza indeaproape situatia de securitate din Liban, mai precizeaza misiunea diplomatica americana, care a anuntat marti…

- Razboi Israel – Hamas. Dupa expirarea celui de-al treilea ultimatum, armata Israelului se pregateste acum de ofensiva decisiva din Gaza. Inainte de operatiunile militare, se fac eforturi pentru ca cetațenii straini sa fie evacuați. ”Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre,…

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…

- Secretarul de stat Antony Antony Blinken, unul dintre diplomatii de top al lui Biden, a ajuns in urma cu ceva timp in Iordania, acolo unde discuta despre situatia din Israel si Fasia Gaza. Aceasta intrevedere este parte dintr-un tur de forta al lui Blinken, ceea ce jurnaliștii au numit drept cea mai…

- Acum este „timpul pentru razboi”, a declarat șeful armatei israeliene, in timp ce Tsahal a continuat joi, 12 octombrie, sa desfașoare tancuri in apropierea Fașiei Gaza, in vederea pregatirii unei operațiuni terestre de amploare pentru „eradicarea” Hamas, care controleaza enclava palestiniana dens populata,…