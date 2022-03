Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria ia in calcul sa nu mai negocieze un contract pentru livrarea gazelor cu gigantul energetic rus Gazprom. Decizia anunțata de vicepremierul Assen Vassilev vine in contextul razboiului din Ucraina, conform Reuters. Oficialul a spus ca Bulgaria va cauta surse alternative de aprovizionare. Guvernul…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul sau azer, Ilham Aliev, despre „creșterea securitații energetice prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate”. „Discuție telefonica foarte buna cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev privind intarirea și extinderea Parteneriatului…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 7 martie, la sediul Partidului Social Democrat, ca Legea offshore este o prioritate și ca pana in vara va fi adoptata in Parlament.„Legea offshore este o prioritate pentru mine și așa am și anunțat in acest inceput de sesiune…

- Stocul de iod este insuficient și s-a luat legatura cu producatorii de medicamente din țara pentru a se asigura stoc. In același timp, premierul Nicolae Ciuca a spus ca nu crede ca se va ajunge la un atac nuclear. „In momentul de fața, din toate datele și informațiile pe care le avem, nu putem spune…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica seara, 6 martie, la Digi24, ca Romania nu risca sa ramana fara gaz in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina si a precizat ca țara noastra are ca obiectiv prioritar deschiderea interconectorului de gaze dintre Grecia si Bulgaria, astfel incat din toamna,…

- Romania prin vocea ministrului Energiei Virgil Popescu, alaturi de Bulgaria și Grecia, au solicitat joi, 24 februarie, convocarea unui consiliu extraordinar al miniștrilor Energiei, dupa ce joi dimineața Rusia a atacat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…