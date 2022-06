Ideo Ideis Festivalul #17 (re)vine în Alexandria  Dupa doi ani in care a calatorit prin orașele din țara, intr-o formula descentralizata, adaptata contextului pandemic, Ideo Ideis Festivalul național de teatru tanar se intoarce acasa, in Alexandria. Intre 15 și 21 august, zece trupe de liceeni vor celebra bucuria de a trai impreuna experiența festivalului, alaturi de comunitatea in care a luat naștere cel mai mare eveniment dedicat educatiei alternative prin arta. Ediția cu numarul #17 sta sub semnul reevaluarii identitaților personale și a redefinirii valorilor colective, printr-un program intens de ateliere de teatru, arte alaturate, intalniri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

