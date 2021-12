Nimic mai firesc cu ocazia Zilei Nationale decat o discutie despre ce inseamna „sa fii roman". Evreu roman. La inceputul anilor 70, doctorul Askenasy o ducea bine in Romania. Era seful sectiei de neurologie la Spitalul 2 CFR, se dezvoltase profesional gratie inteligentei, studiului si a bogatei cazuistici din spital (cu mult mai mare si diversa decat in lumea occidentala), isi facuse, din economii, o casa in Cotroceni si agrementa relativa si superficiala prosperitate a timpului cu mult ravnite „pachete" din strainatate, trimise de parintii emigrati, care, in ciuda „vamuirii" nerusinate, dadeau…