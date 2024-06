Stiri pe aceeasi tema

- UMFST "George Emil Palade" Targu Mureș informeaza viitorii candidați la programul de studii de licența Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", ca in anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care 50 sunt locuri finanțate de Universitate și 50 sunt locuri cu…

- Prozatorul pentru cei mici, poetul si traducatorul, cel ce imparte ziua de nastere (14 iunie 1932, Grinauti, judetul Balti) cu Vasile Alecsandri (14.06.1818, Bacau) ramane, din 21 iunie 2024, o amintire durabila in memoria iubitorilor de literatura pentru copii. Si nu doar pentru conationali, ci si…

- Școala de Studii Doctorale din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a gazduit in data de 11.06.2024, ora 10:30, in Aula Universitații, susținerea publica a tezei de abilitare intitulata „Identitate lingvistica reflectata prin practici socioculturale, onomastice și culinare”, in domeniul…

- Biblioteca Județeana Mureș și Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, invita comunitatea academica sa participe marți, 28 mai 2024, ora 18:00, la evenimentul de lansare a carții „Frumoasa era Sena pe sub florile mele" (Ed. Curtea Veche, 2023), scrisa de istoricul…

- Joi, 25 aprilie 2024, in Aula Universitații a avut loc lansarea proiectului Societații Antreprenoriale Studențești, cu titlul „Ecosistem antreprenorial competitiv, incluziv și sustenabil la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau” și acronimul iEnterprise@UBc (CNFIS-FDI-2024-F-0556). Proiectul este…

- Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, a organizat, ȋn perioada 18-19 aprilie 2024, ediția a XVII-a a Sesiunii stiintifice a studenților și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, cu desfașurare onsite și online. Manifestarea a reunit peste 60 de studenți…

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau a primit in mijlocul sau studenții din anul 3 de la specializarea Inginerie și Management in Alimentația Publica și Agroturism, Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau. Aceasta intalnire a fost marcata de explorarea…