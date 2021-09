Sistemele de identitate centralizate sunt fragmentate, nesigure și restrictive. Apariția tehnologiei blockchain deține promisiunea unui viitor mai sigur, accesibil, interoperabil și in cele din urma, auto-suveran, in care toata lumea ajunge sa dețina informațiile personale și sa controleze modul in care sunt utilizate. Ce este identitatea digitala? O identitate digitala este o inregistrare derivata din utilizarea informațiilor personale și a acțiunilor intreprinse online. Poate include informații pseudonime, cum ar fi o adresa IP, dar și date din lumea reala, cum ar fi numele, data nașterii,…