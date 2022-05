Identitate personală, identitate etnică, identitate naţională (II)* Autorul argumenteaza ideea ca limba pe care o vorbesc membrii sai reprezinta nucleul configurarii identitatii unei comunitati umane. Convenim asadar ca limba romana este acea entitate spirituala pe care toti romanii o avem in comun si care marcheaza identitatea noastra colectiva! Se pun insa imediat o serie de intrebari: Ce este o limba? Si apoi, daca vorbim de limba romana, este legitim sa ne intrebam in continuare: Ce este, de fapt, limba romana? Si apoi: Care limba romana? Limba aulica a intelectualilor rafinati sau jargonul rudimentar al multora din politicienii de astazi? Limba romana a marilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autorul este de parere ca factorul central si decisiv in definirea identitatii personale, etnice si nationale a unui individ este limba sa materna. Preacuviosi parinti, stimati colegi, dragi colegi mai tineri, daca as raspunde la toate intrebarile puse in discutie de domnul Preda, moderatorul discutiei…

- Primaria Galati a castigat un proces cu ANAF si va primi 15 milioane de lei. Decizia ar putea deveni un precedent pentru actiunile in instanta deschise de alte primarii din tara – a anuntat primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu. „Suntem prima primarie din Romana care castiga un proces cu ANAF-ul…

- Lexicul limbii romane este extrem de variat, imprumutand, de-a lungul anilor, foarte multe neologisme din alte limbi precum italiana, franceza, engleza, spaniola și multe altele. Cu toate acestea, in ceea ce privește curiozitațile limbii romane, exista doar doua cuvinte din vocabularul nostru ce nu…

- Inotatoarea Delia Ostafi, multipla campioana naționala la tineret, este considerata „copilul de aur" al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu" Suceava. Ea este in clasa a IX-a C și performanțele ei sportive sunt graitoare. In perioada 23.03.2022 – 26.03.2022, la ...

- Elevii claselor a VIII-a susțin saptamana aceasta simularea probelor scrise ale examenului de evaluare naționala. In județul Covasna, la simulare sunt așteptați peste 1860 de elevi, astazi fiind programata simularea probei de limba și literatura romana. Conform calendarului, luni, 4 aprilie 2022 are…

- Un rezultat obținut prin munca și prin iscusința. Alexia Precup din clasa a VIII-a B, de la Școala Gimnaziala Mihai Viteazul va reprezenta județul Mureș la Olimpiada de limba și literatura romana, faza naționala. Evenimentul se va desfașura la Targoviște. Stimularea invațarii elevului este și va ramane…

- De „Ziuda Independentei“, campioana europeana din 2004 ne ofera speranta unui nou inceput de drum, cu Edward Iordanescu (43 de ani). Vorbim despre selectionerul care trebuie sa aduca pe linia de plutire o nationala care a ratat tot ce se putea, in ultimii ani.

- Mirko Pigliacelli (28 de ani), din 2018 la CSU Craiova, este gata sa-și ia cetațenia romana și sa devina o soluție pentru Edi Iordanescu la echipa naționala. Italianul a anunțat ca a inceput demersurile pentru a primi cetațenia romana și spera ca in iunie sa primeasca pașaportul, astfel sa poata fi…