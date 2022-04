Autorul este de parere ca factorul central si decisiv in definirea identitatii personale, etnice si nationale a unui individ este limba sa materna. Preacuviosi parinti, stimati colegi, dragi colegi mai tineri, daca as raspunde la toate intrebarile puse in discutie de domnul Preda, moderatorul discutiei noastre, as depasi cu siguranta toate limitele de timp acceptabile. De aceea, ma voi rezuma sa enunt doar o serie de concluzii la care am ajuns, reflectand in ultimele zile asupra acestei tematici. Mai intai vreau sa subliniez ca ipoteza mea centrala este aceea ca ca limba nu este unul din elementele…