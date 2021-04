Identificat de politisti, cercetat pentru taiere ilegala de arbori.

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23 martie, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, in zona alpina Stramtura se comit taieri ilegale de material lemnos. La fața locului, polițiștii au identificat o autospecializata, incarcata cu material lemnos, nemarcata și fara sa aiba montate…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa pun in aplicare, joi, doua mandate de perchezitie la sediul unei persoane juridice si la locuinta unei persoane fizice, aceasta fiind banuita de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, taiere ilegala si furt de arbori, precum si exercitarea fara…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “taiere ilegala de arbori” și “furt de arbori”. Din cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar in varsta de 18 ani din municipiul Sacele, județul Brașov,…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band s-au sesizat din oficiu joi, 4 martie, cu privire la faptul ca dintr-o padure de pe raza comunei Grebenișu de Campie ar fi fost taiați și sustrași mai mulți arbori. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “taiere ilegala de arbori” și “furt de arbori”. „In data de 9 februarie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii au depistat pe raza localitații Ungra din județul…

- Lucratorii Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului au fost sesizați la 112 de catre padurarul din com/sat Capu Campului, despre faptul ca a identificat o persoana care a sustras mai mulți arbori. La fața locului, respectiv limita fondului forestier al Cantonului Silvic Isachia, au fost identificați…

- In data de 26.01.2021 ora 14:50, lucratorii Secției Poliție Rurala Crasna, au surprins in flagrant un barbat de 59 ani din Judetul Salaj, in timp ce acesta fasona cu un motofierastrau mecanic un numar de 30 arbori din specia mesteacan și fag, nemarcați,din locul numit popular,,TABARA’’ , aparținand…