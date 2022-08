Fiecare cartela SIM are un cod unic prin care poate fi identificata in rețeaua unui operator de telefonie, așa cum orice telefon mobil poate fi identificat dupa seria IMEI și aceasta informație ar urma sa fie transmisa de operatori catre Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), administratorul sistemului unic 112, pentru o mai buna identificare și localizare a apelurilor, potrivit unui proiect lansat marți in dezbatere publica.