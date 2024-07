Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Carții și Exilului Romanesc, in parteneriat cu Asociația ANTER, organizeaza miercuri, 24 iulie 2024, atelierul Art Craft.Art Craft este un atelier cu intrare libera, fiind invitați sa participe toți copiii interesați, cu varste cuprinse intre 7 și 14 ani. Atelierul va fi susținut de catre voluntarii…

- Rata inflației Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana s-a situat la 2,6% in iunie, in scadere fata de 2,7% in mai, iar Romania, care timp de cinci luni a fost tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, a fost depasita de Belgia luna trecuta, arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- „Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale – Inspecția Muncii și Asociația Profesionala a Producatorilor de Cabluri din Romania au incheiat un protocol de colaborare in conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) 2019/1020, privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Scopul acestuia…

- Uniunea Europeana va mustra mai multe guverne, printre care Franța și Italia, pentru cheltuielile excesive, dupa ce noile reguli bugetare au intrat in vigoare in acest an. Romania se afla printre statele cu rate ale deficitului in PIB mari.

- Tensionarea echilibrelor macroeconomice a continuat sa se manifeste de la data ultimului Raport, nivelul și persistența deficitelor gemene generand riscuri importante la adresa stabilitații financiare, se arata in cel mai recent Raport asupra stabilitații financiare, publicat de BNR. Prin urmare, ”tensionarea…

- Reactii dure dupa ce Diana Șoșoaca a acces in Parlamentul European. Zeci de mii de habauci au facut din ea marfa de export, scrie un jurnalist. Paul Palencsar, jurnalist, pe Facebook : – Șoșoaca a fost trimisa in Parlamentul European nu de catre cei care au votat-o. Cei care nu au votat deloc au facut-o…

- Tap to Phone este o soluție digitala dezvoltata de Visa prin care comercianții pot sa iși foloseasca propriul telefon pe post de POS. Inovația a aparut pe piața din Romania in plina pandemie, moment in care se urmarea limitarea contactului și a utilizarii banilor cash. Aceasta tehnologie a fost adoptata…

- Un studiu realizat de doua centre europene de cercetare dezvaluie ca Turcia a devenit o tara cheie pentru reexportarea produselor petroliere rusesti in valoare de miliarde de euro catre Uniunea Europeana (UE), eludand astfel sanctiunile impuse de Bruxelles si de G7, informeaza EFE, transmite Agerpres.…