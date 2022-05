Idei semnificative de cadouri de Craciun pentru femei corporatiste (P) Femeile fac o multime de lucruri si au o multime de roluri pe care le “joaca” in acelasi timp. O femeie este mama, sotie, asistenta, organizatoare de mese si ceremoni, terapeut de familie, profesionist la munca...si lista poate continua. Solicitarile privind atentia si talentele lor au crescut abia in ultimii ani, deoarece oamenii si-au dat seama ca femeile pot la fel de bine sa conduca o afacere, sa fie parteneri de business si sa faca fata intr-o corporatie. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

