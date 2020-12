Idei inedite pentru o alimentație mai sănătoasă Desi suntem constiente de importanta unei alimentații sanatoase pentru starea noastra de bine fizica si psihica, sunt multe circumstante care ne saboteaza cele mai bune intentii. De fapt, adoptarea unei diete sanatoase este mai putin o chestiune care tine de o vointa de fier si mai mult ceva legat de o buna organizare. Asadar, iata cateva idei inedite care te vor ajuta sa-ți insusesti o alimentație mai sanatoasa, fara prea mari batai de cap. Strategia de mers la cumparaturi Atunci cand mergi sa faci cumparaturi alimentare exista doua lucruri foarte importante pe care sa le ai in vedere: nu pleca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

