Idei de rochii dacă ești invitată la nuntă. Ce au purtat vedetele! Idei de rochii daca ești invitata la nunta. Ce au purtat vedetele! Pana și starurile de la Hollywood sunt invitate la nunți și se agita sa gaseasca ținute care mai de care mai frumoase și mai elegante. Unele țin cont de reguli, altele din contra. Iata in continuare ce poarta vedetele la diverse ceremonii de acest tip la care au fost invitate. Amal Clooney Gabrielle Union Kate Moss Ashley Graham Reese Witherspoon Jessica Alba Victoria Beckham Emily Blunt Naomi Campbell Cynthia Erivo și Ciara Emilia Clarke Beyonce Sienna Miller Katy Perry Laura Dern Vedete care s-au maritat in rochii de mireasa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

