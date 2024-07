Idei de gustări pentru un picnic reușit In zilele calduroase de primavara sau vara, o plimbare care sa se incheie și cu un picnic in natura poate fi una dintre cele mai relaxante activitați. Iata cateva idei de gustari pe care le poți pregati acasa pentru a le pune in bagajul pentru picnic. Idei de gustari pentru un picnic reușit.Avantajul unui picnic in aer liber este acela ca te poți opri in multe locuri unde natura este incantatoare și priveliștea te lasa fara cuvinte. Inainte de a te decide sa ieși la picnic, iata și cateva aspecte de care sa ții cont, dar și cateva idei de gustari pentru un picnic reușit.Lucruri de care ai nevoie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parcurile acvatice Magic Place Aqua Park și Magic Summer Waves din sectorul 6 din București s-au deschis oficial de la 1 iunie, iar bucureștenii au fost intampinați cu noi surprinze, ca in fiecare an. Cele doua locații au beneficiat și in acest an de investiții de peste 1 milion de euro, 90% din suma…

- In aceasta luna, 4 noi locații se deschid in București, Iași și Suceava. Brandul Dulcinella, venit din Republica Moldova și prezent in Romania din anul 2019, anunța extinderea rețelei de cofetarii in București, Iași și Suceava. Cofetariile s-au deschis in locații centrale, tip mall, au creat 16 noi…

- La 19 mai, intr-un video difuzat pe pagina personala de pe Facebook, primarul sectorului 5, a spus ca „primaria Capitalei trebuie sa intre pe mana unui barbat”.Partidul Social Democrat nu a intarziat sa intervina. PSD considera ca declarația publica a lui Cristian Popescu Piedone este retrograda și…

- Șapte urși din stațiunea Sinaia au fost relocați in comuna Polovragi. Animalele au facut ravagii, iar localnicii cer ca aceștia sa fie mutați in alta parte. Alerta de urși in Olt! Oamenii sunt disperați: "Numai daca il vad, cad pe jos de frica" Necesarul optim este de 12 urși pe fondul cinegetic și…

- Anul acesta, festivalul Romanian Creative Week va avea loc in Iași, intre 15 - 26 mai și va prezenta 40 de instalații interactive, create de 37 artiști vizuali din Iași, București, Timișoara, Cluj și Chișinau. Unul dintre cele mai așteptat segment il reprezinta New Media District.Imagineaza-ți ca pașești…

- S-a ales praful peste jumatate din Romania. Dis de dimineata, masinile au fost acoperite de un strat fin de nisip rosiatic, asa ca in loc sa mearga la serviciu, soferii au facut, de nevoie, o oprire la spalatorie. Este cel mai intens episod de praf saharian care ne traverseaza tara din ultimii sase…

- Cei care activeaza in acest domeniu ar putea sa primeasca bani. Este vorba despre un tip de sprijin, astfel incat lucrurile sa mearga maib ine. Europarlamentarul PSD Dan Nica a vorbit in cadrul emisiunii Be EU despre situația agricultorilor. Potrivit acestuia, este nevoie de un plan european care sa…

- “Oradea face un pas semnificativ in conectarea la reteaua internationala de transport aerian, prin legatura cu Varsovia, capitala Poloniei, cel mai mare hub din Europa central-estica, cu zeci de destinatii din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Asia. Zborurile pe ruta Oradea – Varsovia vor…