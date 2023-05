Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți minivacanța de 1 Mai a inceput deja, iar patronii de la malul marii se bat sa atraga cat mai mult din cei 75.000 de romani așteptați sa soseasca la malul marii in acest weekend prelungit. cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Secretarul general al…

- Puțini știu ca imparateasa Sisi, aceasta frumusețe legendara, iubitoare de libertate a avut o frumoasa prietenie cu Regina Elisabeta a Romaniei. Serialul „Sisi”, de la Kanal D, impresioneaza prin exuberanța jocului actoricesc, stralucirea decorurilor și costumelor, dar și prin maiestria cu care sunt…

- Proiectantul va prezenta o varianta optimizata de traseu pentru Autostrada Ploiești – Brașov pana la sfarșitul lunii aprilie, transmite secretarul de stat in Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. El este optimist ca cea mai așteptata autostrada din Romania va fi construita in „timpul vieții noastre”…

- Revin in discuție asumarile din cadrul PNRR, in special cele legate de pensiile romanilor, și mai exact, despre pensiile de serviciu, sau pensiile speciale, cum mai sunt numite. In acest context, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat lipsa de coeziune a factorilor care ar trebui sa reformeze aceste…

- Cea mai exclusivista și moderna parte a litoralului romanesc, Mamaia Nord, se poate mandri cu unul dintre cele mai luxoase și atractive proiecte rezidențiale și hoteliere de la Marea Neagra – AXXIS Nova Resort & Spa.Descopera un ansamblu rezidențial unic, ce ofera facilitați moderne și servicii…

- Uniunea Europeana a impus noi reguli, care afecteaza și Romania.Alimentul preferat de oameni a devenit interzis, iar consumul trebuie sa scada neaparat cu 70%. Vestea nu o sa ii bucure foarte tare pe romani, atunci cand vor afla despre ce aliment este vorba.

- Te-ai gandit cumva sa scapi de galagia și traficul inernal din București, sau de traficul infernal, și ai nevoie de odihna? Nu trebuie sa-ți faci planuri pentru a merge prea departe și nici sa-ți calculezi bugetul, avand in vedere prețurile de la aceasta ora. Poți sa te relaxezi mergand in locul superb…

- Craiova are potential turistic, dar mai are de tras pana sa ajunga in top la nivel national. Asta reiese din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Craiova 2021-2030 intocmita de Banca Mondiala si aflata in etapa de consultare publica pe site-ul primariei. E drept ca Banca a cam incurcat…