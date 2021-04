Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Pascale sunt un prilej de bucurie și de reuniune cu cei dragi in fiecare an. Un aspect important, care ne ajuta sa ne impartașim recunoștința și aprecierea fața de aceștia, este reprezentat de oferirea cadourilor.

- Un eveniment inedit pentru copii va avea loc in data de 1 mai, de la ora 12.00, in Parcul Central din Turda. Motociclete, oua ascunse printre ele, pictura ae fața pentru copii, muzica, distracție,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nenorocire intr-o familie cu doi copii din satul Berca! Au ramas fara acoperiș, dupa ce casa le-a fost mistuita de flacari. Tragedia s-a produs ieri. Asearap, primarul comunei Berca a facut un apel umanitar catre consateni: “Familia ZAMFIR (cu 2 copii minori), din satul Berca, a ramas fara un acoperiș…

- Ne aflam deja la jumatatea primaverii, mai este puțin pana la Paște și ar trebui sa ne gandim de pe acum ce le va aduce Iepurașul celor dragi. Suntem norocoși ca traim in era digitalizarii și nu mai trebuie sa ne deplasam neaparat in magazine și centre comerciale pentru a face cumparaturi. Ne putem…

- Cei 96 de beneficiari ai Centrului de asistența și recuperare pentru persoane aflate in dificultate, situat pe strada Ioan Plavoșin nr. 21, din cadrul Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara, se pregatesc intens in aceste zile sa intampine Sarbatorile Pascale confecționand podoabe,…

- Lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea a fost astazi, 8 aprilie, aprobata de catre autoritațile de la București. Tot printr-o decizie luata azi a fost prelungita starea de alerta…

- In zilele de dupa sarbatoarea de Paște vor fi vaccinate deja 2,5 milioane de persoane, iar in aceasta situație vor intra in vigoare urmatoarele modificari: circulația va fi restricționata de la ora 22, magazinele vor fi deschise intre orele 5:00-21:30. Conform RRA , trebuie asigurat ca pe o suprafața…

- Intervalul orar al restricțiilor pentru Slujba de Inviere va fi adaptat, in așa fel incat credincioșii sa poata participa fizic, anunța Florin Cițu. Premierul a cerut cultelor sa susțina in randul credincioșilor campania de informare cu privire la vaccinare. „Am avut astazi o intalnire extrem…