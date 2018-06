Stiri pe aceeasi tema

- Taxify, cea mai mare platforma europeana de ride-hailing, iși lanseaza serviciile in Cluj-Napoca astazi, scrie Mediafax.Taxify, cea mai mare platforma europeana de ride-hailing, iși lanseaza serviciile in Cluj-Napoca astazi. Prima zi in Cluj-Napoca este insoțita de reduceri pentru pasageri…

- Analiza remitentelor banesti ale romanilor din strainatate arata ca unii au trimis bani in tara pentru a incepe activitati de afaceri, iar acesta este un lucru foarte bun, a afirmat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta "Migratia si antreprenoriatul - o valoare…

- Este mobilizare generala, in toata țara, pentru mitingul PSD de la București, impotriva abuzurilor așa-zisului stat paralel. In tot acest timp, in toata țara, se fac presiuni uriașe asupra structurilor de stat și private pentru mobilizarea de persoane și pentru sponsorizari la mitingul de la Palatul…

- Dupa ce a lucrat ca Graphic Designer și Art Director, un economist a renunțat la jobul permanent și se ocupa acum de propria sa afacere online cu tricouri și accesorii inspirate din tradiția romaneasca.

- Cel mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare, platforma lansata de Imobiliare.ro, releva ca, intr-unul dintre marile centre regionale ale țarii, apartamentele sunt mai scumpe acum decat inainte de recesiune. Este vorba de Cluj-Napoca, orașul care a consemnat cel mai rapid ritm…

- Sambata, 14 aprilie 2018, la Alba Iulia, va fi lansat un nou concept, intitulat “Altfel de cercetare de marketing.” „Vorbim despre un concept care identifica problemele, nevoile, lipsurile, concurența etc, atat in companii cit și in instituții, in timp util și real, prin calcule și rezultate sigure,…

- Un kilogram de miel costa in piete intre 25 si 30 de lei, in timp ce pe Facebook este mai ieftin, 23 de lei, iar in supermarket costa doar 20 lei. Mielul ”in viu” se vinde si mai ieftin, cu aproximativ 13 – 15 lei kilogramul, scrie Mediafax. Kilogramul de carne de miel in Cluj-Napoca se vinde preturi…

- SearchNode este unul dintre cele mai performante motoare de cautare inteligenta a produselor în magazinul online care ajuta utilizatorul sa gaseasca aproape instantaneu ceea ce cauta, iar magazinul sa își creasca volumul vânzarilor. SearchNode este prezent pe piețele globale din…