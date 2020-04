Idei de afaceri cu fonduri nerambursabile, pe care le poti accesa imediat Cand criza generata de noul coronavirus va trece si lumea va reveni treptat la ritmul normal, vom avea, probabil o surpriza: multe afaceri se vor fi inchis si multe servicii vor ramane fara acoperire.



Tocmai de aceea, poate ar fi util sa privim in perspectiva, din linistea izolarii: ce am putea face pentru viitorul nostru, pentru atunci cand lucrurile vor reveni la normal?



Poate ca acum este momentul sa te gandesti la o afacere. Iar daca nu dispui de banii necesari, expertii AVISSO au alcatuit pentru tine un calendar cu urmatoarele perioade in care poti depune un dosar pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

