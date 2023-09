Idei creative pentru o baie contemporană Baile contemporane sunt mult mai mult decat spații funcționale; ele sunt adevarate sanctuare de relaxare și rafinament. O baie moderna poate reprezenta un loc in care estetica se imbina cu utilitatea pentru a crea un mediu plin de eleganța și confort. In acest articol, te vom ghida prin lumea ideilor creative pentru o baie contemporana, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baile sarate sunt preferatele multor romani, fiind și extrem de bune pentru sanatate. Chiar daca toamna bate la ușa, inca vor mai fi zile in care ne putem scalda, așa ca azi va propunem ca destinație ”ștrandul fara fund”. Ocnele Mari, situate la doar 5 km de Ramnicu Valcea, ofera turiștilor o vacanța…

- Anul acesta, dezbaterea publica din jurul Untold a prins o cu totul noua amplitudine. Vocația unui astfel de eveniment a fost pusa sub semnul intrebarii de fermii contestatari ai prestației lui Gheboasa. O bucla moralista de interpretari fade care par sa anuleze istoricul bogat, transgenerațional de…

- Ce rol au Institutiile de cultura in societatea contemporana si ce se afla in spatele programelor si evenimentelor de la Muzeul Judetean? Posibile raspunsuri in emisiunea de ieri de la TV News Buzau - “RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta si Dr. Daniel Costache, manager MJB. Tema - "Impactul institutiilor…

- Pictorul Florin Olari va invita la vernisajul expozitiei de arta contemporana “Prospecțiuni in sfera cunoașterii” pe 28 iulie la Centrul Cultural Pastoral „Sfantul Iosif Marturisitorul” din Sighetu Marmatiei.

- Andia, una dintre cele mai in voga artiste din Romania, colaboreaza cu 3 Sud Est. Cantareața, in varsta de 26 de ani, asculta piesele trupei inca de cand era mica.3 Sud Est și Andia colaboreaza pentru prima data și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu…

- 8 iulie: PROGRAMUL Festivalului „Ziua Rozelor” 2023, la Ciumbrud. Parada, ateliere creative, concert și focuri de artificii O noua ediție a Festivalului „Ziua Rozelor” se va desfașura pe 8 iulie, in satul Ciumbrud – aparținator de municipiului Aiud. Ciumbrudul are o tradiție de zeci de ani in cultivarea…

- „Baile din Vatra Dornei"„Dilele cele reci si ploioase de la inceputul lui Iunie au intardiat deschiderea stabilimentelor noastre balneare. Dar si burcutarii nostri sosesc mai tardiu ca altadata. Cu toate aceastea s"au terminat deja toate pregatirile pentru seson si ...