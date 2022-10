„Idei colorate” – proiect pentru dezvoltarea autonomiei personale a copiilor și tinerilor instituționalizați „Idei colorate” – proiect pentru dezvoltarea autonomiei personale a copiilor și tinerilor instituționalizați „Idei colorate” – proiect pentru dezvoltarea autonomiei personale a copiilor și tinerilor instituționalizați Un nou proiect pentru copiii și tinerii din casele de tip familial din județul Alba a inceput. Daca in proiectele anterioare am abordat teme precum managementul emoțiilor și al conflictelor, proiectul „Idei colorate” vine ca raspuns la provocarile pe care le-am intalnit […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

