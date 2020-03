Ideea unui "plan Marshall" european divizează coaliţia guvernamentală din Olanda Liderii a doua din cele patru partide care formeaza coalitia guvernamentala olandeza, respectiv formatiunea progresista D66 si Uniunea Crestina, au cerut marti acordarea unui ajutor european masiv tarilor din sudul Europei grav afectate de pandemia de coronavirus si au sustinut ca acest lucru sa se faca printr-un fel de &"plan Marshall&", cum a fost numit un astfel de plan de guvernul spaniol, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.



Aceasta pozitie vine însa în conflict cu cea exprimata de ceilalti doi parteneri de coalitie, si anume crestin-democratii si liberalii premierului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea pare sa fie singura masura aplicata in masa, care poate salva vieți din calea pandemiei de coronavirus, conform unui studiu al cercetatorilor britanici, scrie Agerpres.Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Uniunea Europeana a marcat, joi, 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa.Acordul de la Schengen, semnat…

- Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Acordul de la Schengen, semnat in martie…

- Ursula von der Leyen a facut anunțul intr-un mesaj video pe Twitter, declarand ca premierul chinez Li Keqiang i-a spus la telefon ca a fost trimis materialul medical."Convergem asupra faptului ca lupta impotriva coronavirusului este globala si ca trebuie sa ne ajutam reciproc in aceste…

- Luni, 16 martie, președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat noi masuri naționale de combatere a raspandirii pandemiei de coronavirus, inclusiv inchiderea granițelor pentru cetațenii straini și cetațenii nerezidenți. Emmanuel Macron a confirmat, de asemenea, ca granițele externe ale Uniunii Europene…

- Romania a intrat in Scenariul 2 de evolutie a infectiei cu noul coronavirus, dupa ce autoritațile au anunțat, marți, existența a 25 de cazuri de infectare cu Covid-19, dintre care 8 doar in București. Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a adoptat miercuri, 4 martie, o hotarare…

- Iata cum arata previziunile Nostradamus 2020! Razboi Mare in Orientul Mijlociu? "Armele razboiului se vor vedea pe cer. In acel an si cei mai sfinti oameni vor deveni dusmani. Vor incerca sa suprime pe nedrept legile sacre, iar credinciosii vor muri in razboi sau din cauza socului!" ar fi…