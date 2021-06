Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi de la Colegiul National ‘Mihai Eminescu’ (CNME) din municipiul Botosani au fost vaccinati, marti, impotriva COVID-19, in cadrul cabinetului medical al unitatii de invatamant. Elevii au varste cuprinse intre 16 si 18 ani si au avut nevoie de acordul parintilor pentru a fi imunizati. ‘Este…

- Elevii din 36 de unitati de invatamant din judetul Botosani vor invata, in aceasta saptamana, in scenariul galben, potrivit unui raport transmis de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Datele centralizate de ISJ arata ca, din totalul celor 479 de gradinite, scoli si licee din Botosani, 443 vor functiona…

- Elevii din Sfantu Gheorghe vor merge pe jos la scoala, condusi de o personalitate din oras. Ideea unui australian a fost preluata in Danemarca si Italia, iar acum este pusa in practica si in Covasna.

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, a anuntat, joi, ca va demara discutii cu directorii unitatilor de invatamant pe tema vaccinarii anti-COVID-19 a elevilor cu varsta de peste 16 ani, luand in calcul organizarea de caravane mobile in scoli, in functie de interesul manifestat de elevi. "Elevii…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, a anuntat, marti, ca elevii din municipiul resedinta ar putea sa revina fizic la ore incepand de luni, ca urmare a faptului ca rata de infectare cu COVID-19 a scazut sub un caz la 1.000 de locuitori. Declaratia a fost facuta dupa ce Directia de Sanatate Publica…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, susține ca Gigi Becali a greșit cand a acceptat sa il vanda pe Dennis Man la Parma. FCSB a incasat 11 milioane de euro de pe urma transferului, dar Valeriu Iftime considera ca Gigi Becali, finanțatorul „roș-albaștrilor”, s-a grabit cand a acceptat…

- Elevii din judetul Botosani care invata in scenariul rosu au fost trimisi acasa pentru a fi evitata imbolnavirea si raspandirea virusului, pe de alta parte sunt chemati la scoala ca sa primeasca pachetul de la Guvern. Consiliul Judetean a trimis o adresa la Inspectoratul Scolar Judetean prin care solicita…