Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Evgheni Prigojin a anunțat pe canalul de Telegram ca trupele Wagner au intrat in regiunea Moscovei și ca se așteapta o batalie pentru controlul Rostov-pe-Don intre Wagner și trupele Ahmat conduse de liderul cecen Ramzan Kadirov, care a ramas, cel puțin momentan, de partea lui…

- Igor Girkin, veteran al armatei ruse și fost ofițer FSB, ce a jucat un rol cheie in anexarea peninsulei Crimeea și apoi in Donbas, unde a fost - de facto - lider al forțelor militare pro-ruse, a explicat strategia aleasa de liderulul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, de a ajungs in capitala Rusiei,…

- Forte ruse de securitate au ocupat pozitii in sudul Moscovei, potrivit unor imagini publicate de ziarul de afaceri Vedomosti, relateaza CNN, iar combatanti din cadrul gruparii paramilitare Wagner au inaintat pana in regiunea rusa Lipetk, situata la nord de Voronej, anunta guvernatorul regiunii, Igor…

- Luptatorii gruparii Wagner au intrat in orașul Rostov pe Don, din sudul Rusiei, și au preluat controlul asupra cartierului general al armatei ruse fara sa deschida focul de arma, a declarat sambata, 24 iunie, liderul gruparii paramilitare, Evgheni Prigojin, citat de CNN.„Fara sa tragem un foc de arma,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se afla la Kremlin si lucreaza, anunta sambata un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, relateaza AFP și BBC Russian. Peskov dezminte astfel zvonuri, care circula pe retele de socializare, potrivit carora Putin a fugit din Moscova, din calea rebeliunii…

- Guvernatorul regiunii Lipețk – situata intre orașul Voronej și capitala Moscova – le-a cerut locuitorilor sa evite sa iasa din case și sa renunțe la calatorii, fie cu vehicule private, fie cu mijloacele de transport in comun. „Situația este sub control, dar necesita ințelegere din partea fiecarui locuitor…

- Raspunsul oficialilor rusi si al bloggerilor militari la raidurile transfrontaliere din regiunea Belgorod din Rusia dezvaluie o „anxietate sporita si continua” cu privire la razboiul din Ucraina, au spus analistii militari, potrivit SkyNews , citat de News.ro. In analiza zilnica a conflictului, Institutul…

- Igor Girkin, un om politic ultranationalist, care a jucat un rol important in anexarea Crimeii in 2014, a decis zilele acestea sa iasa in fata. El a pus, astfel, bazele „Clubului patriotilor furiosi”, un grup de opt personalitati care urmaresc sa apere interesele patriotilor rusi, mentinand presiunea…