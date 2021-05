Ideea bugetului participativ de la CJT s-a bucurat de succes Perioada de depunere a proiectelor in cadrul bugetului participativ inițiat de Consiliul Județean Timiș s-a incheiat. In total, au fost depuse 69 de proiecte, pe unele dintre cele mai diverse teme. Propunerile cetațenilor cu impact pozitiv pentru comunitate, validate prin votul timișenilor, vor fi finanțate și implementate de CJ. Pentru asta, instituția a pus la ... The post Ideea bugetului participativ de la CJT s-a bucurat de succes appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

