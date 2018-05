Idee de afacere - Cum sa iti deschizi un camping

Stiri pe aceeasi tema

- Daca esti pasionata de domeniul infrumusetarii si iti doresti sa obtii si un castig financiar din activitatea ta, acum este mai simplu ca oricand! Tehnologia si site-urile de socializare iti permit sa iti faci serviciile cunoscute publicului larg, iar cursurile de specializare s-au inmultit in ultimii…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, organizeaza campania „Descopera Bosch Cluj”, care se adreseaza persoanelor ce doresc sa lucreze in cadrul fabricii din Cluj, si celor care vor sa interactioneze cu tehnologia automotive. Read More...

- Gruparea din Serie A, Internazionale Milano iși pregatește deja campania de transferuri din aceasta vara! Potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport, formația italiana vrea sa ii aduca in vara pe Stefan de Vrij (Lazio) și Kevin Strootman (AS Roma). De Vrij, 26 de ani, iși termina contractul…

- Harlem Gnohere se lupta pentru titlul de golgeter cu Țucudean, dar obiectivul personal al francezului este sa inscrie mai multe goluri decat a reușit Rusescu in urma cu șase sezoane. Cel mai bun jucator strain al anului trecut, Gnohere, e principalul favorit al caselor de pariuri sa marcheze in meciul…

- Cristian Streich (52 de ani), antrenorul lui SC Freiburg, s-ar afla in fruntea listei lui Bayern Munchen pentru a-l succeda pe Jupp Heynckes pe banca tehnica, care a anuntat in repetate randuri ca vrea sa-si incheie cariera la finalul acestei stagiuni. ...

- Joi, 22 februarie a.c., cu incepere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfasurat sedinta Colegiului Prefectural al județului Alba, prezidata de prefectul Danuț-Emil Halalai. Ordinea de zi a sedintei a cuprins urmatoarele teme: masuri pentru…

- Persoanele care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, somerii, persoanele inactive, inclusiv studentii, pot beneficia de finantari nerambursabile de pana la 40.000 de euro, prin intermediul a cinci proiecte finantate din fonduri europene si derulate…