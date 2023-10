IDC: Google a livrat sub 38 de milioane de smartphone-uri Pixel de când a lansat seria In intregul ciclu de viata al seriei Pixel, din 2016 pana in prezent, au fost livrate 37,9 milioane de smartphone-uri, sustine o analiza publicata de IDC. Cifra este una care nu ar trebui sa multumeasca Google, care, cu siguranta, si-ar fi dorit deja sa lupte de la nivelul Apple, care se estimeaza ca livreaza peste 224 de milioane de iPhone-uri pe an. Google a incercat inclusiv o politica agresiva de pret in anii trecuti, pentru a creste cota de piata smartphone-urilor sale, care au printre atuuri, calitatea fotografiilor, un Android „curat” si un set de functii exclusive. Insa, aceleasi smartphone-uri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

