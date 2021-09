Interviu cu primarul Marius Vasile MINICA Infrastructura școlara a comunei Icușești are, in ciuda eforturilor facute de autoritațile locale, un istoric al investițiilor in care ghinionul, neseriozitatea unor constructori sau greșelile in evaluarea lucrarilor, pun probleme in continuare. In primul rand, școala construita cu fonduri de la Banca Mondiala și data in folosința in 2005, a ars in prima zi a anului 2014. Guvernul a alocat, de urgența, fonduri, pentru construirea unei noi școli. Investiția a fost preluata de un constructor, care nu a mai terminat nici astazi lucrarea. In aceste condiții,…