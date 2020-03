Reprezentantii Institutului Cultural Roman isi exprima, intr-o postare pe Facebook, "regretul la disparitia profesorului si cercetatorului Vintila Mihailescu, promotor inconfundabil al antropologiei culturale in Romania postcomunista". In 1990, a infiintat Societatea de Antropologie Culturala din Romania (SACR), pe care a condus-o in perioada 1994-2000. Intre anii 2005-2010 a fost director general al Muzeului Taranului Roman, precizeaza ICR. In anul 2000, Vintila Mihailescu a infiintat la Facultatea de Stiinte Politice (SNSPA) cel mai longeviv si mai consecvent program de masterat in antropologie…